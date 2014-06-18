За два месяца в зону АТО отправлено более 980 тонн бронетанкового имущества
На протяжении последних двух месяцев в районы АТО отправлено более 980 тонн бронетанкового имущества на общую сумму около 105 млн грн.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, для своевременного ремонта и обслуживания бронетехники, которая используется военнослужащими Вооруженных сил Украины в районах проведения антитеррористической операции, в полевые лагеря круглосуточно направляется бронетанковое имущество.
С целью оперативного решения неотложных вопросов технического обеспечения войск в местах подразделений работают офицеры Центрального бронетанкового управления вооружения ВСУ.
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«Сейчас в восточных регионах для урегулирования ситуации и защиты мирного населения сосредоточено определенное количество бронетехники. Поэтому днем и ночью в районы сосредоточения отбывают грузовики со всем необходимым имуществом для ремонта», - сказал начальник управления Центрального бронетанкового управления вооружения ВСУ.