За два месяца в зону АТО отправлено более 980 тонн бронетанкового имущества

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, для своевременного ремонта и обслуживания бронетехники, которая используется военнослужащими Вооруженных сил Украины в районах проведения антитеррористической операции, в полевые лагеря круглосуточно направляется бронетанковое имущество.

С целью оперативного решения неотложных вопросов технического обеспечения войск в местах подразделений работают офицеры Центрального бронетанкового управления вооружения ВСУ.

Читайте такжеВ зоне АТО объявлено перемирие, чтобы вывезти раненых и убитых

«Сейчас в восточных регионах для урегулирования ситуации и защиты мирного населения сосредоточено определенное количество бронетехники. Поэтому днем и ночью в районы сосредоточения отбывают грузовики со всем необходимым имуществом для ремонта», - сказал начальник управления Центрального бронетанкового управления вооружения ВСУ.