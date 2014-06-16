На Луганщине в результате обстрела дач ранены двое мужчин и женщина - СМИ

Три жителя Луганской области ранены после обстрела дач в Станице Луганской

65-летняя луганчанка госпитализирована с телесными повреждениями в виде слепого осколочного непроникающего ранения живота 15 июня. Об этом сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Луганской области, передает "ОстроВ".

Пострадавшая пояснила, что телесные повреждения получены ею на дачах в селе Николаевка Станично-Луганского района.

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В этот же день в больнице была оказана медицинская помощь 45-летнему луганчанину, который обратился с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения обоих кистей. Пострадавший пояснил, что телесные повреждения получены им на дачах в селе Николаевка Станично-Луганского района.

В больницу был госпитализирован 64-летний житель Станично-Луганского района с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения, осколочного ранения правого бедра, правой и левой голени. Пострадавший также пояснил, что телесные повреждения им получены в районе дач, расположенных в селе Николаевка Станично-Луганского района.