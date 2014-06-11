Эттингер надеется, что сегодня пройдут переговоры Путина и Порошенко

„Мы ожидаем, что параллельно также сегодня на самом высоком уровне состоятся переговоры между президентами”, - сказал он в среду на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе.

Эттингер заявил, что для того, чтобы решить спорные вопросы, он лично готов быть доступным каждый день”. „Мы также находимся в контакте по телефону с целью получить реакцию. В следующие 24 часа мы услышим больше от глав государств и правительств, чтобы благополучно достичь соглашения. В этой критической ситуации мы будем работать в выходные. Еще есть возможность достичь договоренностей”, - уверен комиссар.

Как сообщал УНИАН, очередной раунд переговоров в трехстороннем формате начался в Брюсселе в понедельник, 9 июня, но стороны не смогли достичь договоренностей по ключевым вопросам - цене на газ и уплате задолженности. В связи с этим было принято решение продолжить обсуждение.

Сегодня, 11 июня, в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак заявил, что российский «Газпром» введет для Украины режим предоплаты за газ с 16 июня, если она не заплатит 1 млрд 451 млн долл. задолженности за ноябрь-декабрь 2013 года и 500 млн долл. за апрель-май текущего года.

По его словам, на переговорах российская сторона вышла с пакетными предложениями относительно цены газа и погашения задолженности. „Что касается цены, которая обсуждалась в последние дни, то Россия предлагала восстановить скидку, которая существовала с 2013 г. по 1 апреля 2014 г. - 100 долларов за тыс. кубических метров по формуле, которая была в соглашении от 2009 года, и ввести эту скидку с апреля-мая. Это - вклад Российской Федерации в украинскую экономику”, - заявил Новак.

Также сегодня, 11 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине газ по цене 385 долл. за тыс. куб. - как это было за «президентства Виктора Януковича».

«Газпром» предложил украинским партнерам такие же условия, которые имело правительство Виктора Федоровича Януковича: скидка с контрактной цены 100 долл., конечная цена - 385 долл. за тыс. куб.», - сказал Путин. (УНИАН: тогда газ стоил 268,5 долл. за тыс. куб.)

По его словам, такое предложение России для Украины является более чем партнерским, но если оно будет отвергнуто, Москва перейдет на другие отношения с Киевом.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома» снизить цену на российский газ по 100 долларов за тысячу кубометров - до 385 долл.

«Россияне сделали нам предложение о снижении цены на газ на 100 долларов - так называемую скидку. Я сразу хочу заявить, что мы эти российские ловушки знаем. Скидка устанавливается решением правительства Российской Федерации и снимается правительством РФ», - сказал Яценюк.