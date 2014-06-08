ОБСЕ послала дипломата в Киев для содействия переговорам с Россией
22:22, 08 июня 2014Политика
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Президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер направил в Киев швейцарского дипломата Хайди Таглиавини для содействия переговорам России и Украины
Дипломата направили по запросу Порошенко / OSCE
Дипломат уже прибыла в украинскую столицу.
Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.
В сообщении говорится, что Буркхальтер направил дипломата по запросу президента Украины Петра Порошенко.
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Швейцарский президент присутствовал на прошедшей в субботу инаугурации Порошенко и провел с ним переговоры, сообщает РИА Новости.
"Буркхальтер приветствовал инициативу украинского президента Петра Порошенко начать переговоры для немедленного прекращения насилия", — говорится в сообщении.
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