ОБСЕ послала дипломата в Киев для содействия переговорам с Россией

22:22, 08 июня 2014
Политика
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Президент Швейцарии, действующий председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер направил в Киев швейцарского дипломата Хайди Таглиавини для содействия переговорам России и Украины

обсе / OSCE

Дипломат уже прибыла в украинскую столицу.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

В сообщении говорится, что Буркхальтер направил дипломата по запросу президента Украины Петра Порошенко

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Швейцарский президент присутствовал на прошедшей в субботу инаугурации Порошенко и провел с ним переговоры, сообщает РИА Новости.

"Буркхальтер приветствовал инициативу украинского президента Петра Порошенко начать переговоры для немедленного прекращения насилия", — говорится в сообщении.

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