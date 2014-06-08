ОБСЕ послала дипломата в Киев для содействия переговорам с Россией

Дипломат уже прибыла в украинскую столицу.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

В сообщении говорится, что Буркхальтер направил дипломата по запросу президента Украины Петра Порошенко.

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Швейцарский президент присутствовал на прошедшей в субботу инаугурации Порошенко и провел с ним переговоры, сообщает РИА Новости.

"Буркхальтер приветствовал инициативу украинского президента Петра Порошенко начать переговоры для немедленного прекращения насилия", — говорится в сообщении.