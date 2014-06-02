Опрос: 61% россиян одобрили то, что их сограждане воюют на Востоке Украины

Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра», передает «Украинская правда».

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Среди респондентов 89% считают, что Россия должна оказатьсепаратистам в Донецкой и Луганской областях дипломатическую поддержку, 70% выступают за экономическую помощь, а 58% считаю необходимым предоставить сепаратистам военно-техническую поддержку (консультации, вооружение).

В то же время за ввод войск в Украину выступают 31% опрошенных россиян.

Еще 72% опрошенных считают, что Россия должна признать объявленную сепаратистами «независимость» Донецкой и Луганской областей.

Включение их в состав России выступают только 26% россиян, но если эти украинские области «на референдуме» попросятся в Россию, то 51% опрошенных считают, что России следует «принять» их в свой состав.

В то же время, 41% россиян думают, что Россия имеет право включать чужие территории в свой состав, если там «ущемляют русских», 42% считают, что не имеет, но Крым забрала законно.

61% респондентов положительно оценивает то, что на стороне сепаратистов на Востоке Украины воюют «российские добровольцы».

Опрос проведен 23-26 мая по репрезентативной всероссийской выборке. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%