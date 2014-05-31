Террористы хотят отправить женщин блокировать украинские военные части

Сепаратисты под лозунгом "Донбасс-Россия" проводят митинг на центральной площади Ленина в Донецке, сообщает корреспондент "ОстроВа".

Здесь собрались около тысячи человек. Они держат в руках флаги террористической организации "ДНР", триколоры, флаги "Русского блока", "Народного ополчения Донбасса".

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"Донбасс будет теперь только российским", - заявляют участники митинга. "Донбасс- Россия!" - скандируют они.

"В Одессе надеются на нас, что мы построим свою страну и поможем им, как нам помогают братья-россияне. Вы знаете, что гробы российских ребят, ребят из Чечни, отправили в Россию. Нам помогли и мы поможем", - заявила со сцены представитель партии "Русский блок", деятельность которой запрещена в Украине, Наталья Белоцерковская.

Выступающая предложила сформировать отряды женщин, которые пойдут блокировать воинские части на территории Донецкой области.

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"Предлагаю сформировать ополчения женщин, которые пойдут блокировать военные части у нас. Никто не скажет, что стреляют в террористов, если пойдут женщины. Мы в палатки будем записывать женщин-добровольцев. Я буду лично записывать в палатке", - заявила она.

На площади выступил и боевик Павел Губарев, который считает себя "народным губернатором", он заявил о том, что другим областям Украины нужно помочь войти в состав "федеративного государства Новороссия".