Папа Римский помолился за мир и спокойствие в Украине

Об этом понтифик сказал во время воскресной службы в Ватикане, передает DW.

«С грустью на сердце я молюсь за жертв напряжения, которое проходит в некоторых регионах Украины», - сказал Папа.

К призывам мира в Украине присоединился и председатель Конференции католических епископов Германии, архиепископ Мюнхена и Фрайзинга Райнхард Маркс.

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«Мы должны молиться за то, чтобы эта страна не погрузилась в гражданскую войну, которая, как можно себе представить, станет катастрофой», - предостерег он и призвал усилить молитвы за мир в Украине.

Маркс выразил понимание тем, кто дает осторожные оценки ситуации на востоке Украины, учитывая непредсказуемость ее развития.

Также он призвал немецких католиков ”проявить солидарность с теми, кто отстаивает свободу, мир и демократию”.