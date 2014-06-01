Ночь в Донецке прошла без вооруженных столкновений - горсовет

Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.

«Ночь с 31 мая на 1 июня в Донецке прошла спокойно. Некоторые жители восприняли гром грозы за взрывы», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа последние сутки госпитализированы пять дончан с огнестрельными ранениямиВ то же время, власти Донецка настоятельно рекомендует жителям не приближаться к району аэропорта и торгового центра Метро.

Также горсовет призвал горожан максимально сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям, доверять только официальной информации.