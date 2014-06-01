Ночь в Донецке прошла без вооруженных столкновений - горсовет
13:28, 01 июня 2014Политика
0
Ночь в Донецке прошла без вооруженных противостояний.
Ночь в Донецке прошла спокойно / 62.ua
Об этом сообщается на сайте Донецкого городского совета.
«Ночь с 31 мая на 1 июня в Донецке прошла спокойно. Некоторые жители восприняли гром грозы за взрывы», - говорится в сообщении.
Читайте такжеЗа последние сутки госпитализированы пять дончан с огнестрельными ранениямиВ то же время, власти Донецка настоятельно рекомендует жителям не приближаться к району аэропорта и торгового центра Метро.
Также горсовет призвал горожан максимально сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям, доверять только официальной информации.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter