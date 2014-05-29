Украина ратифицировала меморандум о размещении специальной миссии ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 272 из 333 народных депутата, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеМИД договорился с ОБСЕ о немедленных мерах для выполнения Женевских соглашений

Меморандум был подписан 14 апреля в Вене с целью создания надлежащих условий для работы в Украине этой миссии, решение о создании которой принял постоянный совет ОБСЕ 21 марта.

Представитель Министерства иностранных дел на заседании парламента отметил, что меморандум временно применяется с даты его подписания за исключением отдельных статей, которые касаются вопросов обеспечения дипломатических привилегий и иммунитетов, а также освобождения от налогообложения.

Он отметил, что вступление в силу меморандума и применение всех его положений требует ратификации Рады. После этого парламент поддержал ратификацию.