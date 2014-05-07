ОБСЕ разработала "дорожную карту" по разрешению кризиса в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовила "дорожную карту" по разрешению украинского кризиса, которая в ближайшее время будет представлена всем четырем сторонам, подписавшим женевские договоренности.

Об этом в среду сообщил глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер, находящийся с визитом в Москве, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Дорожная карта" ОБСЕ по Украине, заявил Буркхальтер, предлагает прекращение огня, деэскалацию напряженности, налаживание диалога и проведение выборов. В основе диалога между конфликтующими сторонами в Украине, подчеркнул глава ОБСЕ, должна стоять, в том числе, и тема децентрализации. Он также сообщил, что ОБСЕ предлагает поддержку плану национального разоружения в Украине.

Ранее в среду, 7 мая, главу ОБСЕ принял в Кремле президент РФ Владимир Путин. Президент России отметил, что визит Буркхальтера в Москву является "очень своевременным", и предложил главе ОБСЕ "проанализировать ситуацию и поискать пути выхода из кризиса" в Украине.

Ранее на встрече Путин выступил с заявлением, в котором призвал сепаратистов и террористов на Востоке Украины перенести свой псевдореферендум, назначенный на 11 мая.