Артемовский горисполком возобновил работу после ухода сепаратистов
Сотрудники Артемовского горисполкома сегодня вышли на работу. До 12.00 в здании проходит субботник, а после обеда все службы начнут работать в штатном режиме.
Как сообщили сайту 06274 в пресс-службе, баррикады из покрышек, которые на выходных строили сепаратисты, разобрали и вывезли вчера. Сегодня в здании находятся только штатные сотрудники исполкома. Вооруженные люди покинули горисполком.
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После возвращения в исполком сотрудники обнаружили 2 сорванные двери, исковерканные вывески. Из аптечки украли тонометр.
Очевидцы рассказывают, что вчера блок-пост сепаратистов появился в районе мясокомбината. Туда свезли шины от исполкома, которыми перегородили автодорогу на выезде к Ростовской трассе. Вчера на блок-посту дежурили сепаратисты, сегодня в 8.30 покрышки частично разобрали и освободили дорогу. Утром дежурных на посту не было.
Напомним, что с фасада здания горисполкома сепаратисты сняли герб и флаг Украины.