Артемовский горисполком возобновил работу после ухода сепаратистов

Как сообщили сайту 06274 в пресс-службе, баррикады из покрышек, которые на выходных строили сепаратисты, разобрали и вывезли вчера. Сегодня в здании находятся только штатные сотрудники исполкома. Вооруженные люди покинули горисполком.

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После возвращения в исполком сотрудники обнаружили 2 сорванные двери, исковерканные вывески. Из аптечки украли тонометр.

Очевидцы рассказывают, что вчера блок-пост сепаратистов появился в районе мясокомбината. Туда свезли шины от исполкома, которыми перегородили автодорогу на выезде к Ростовской трассе. Вчера на блок-посту дежурили сепаратисты, сегодня в 8.30 покрышки частично разобрали и освободили дорогу. Утром дежурных на посту не было.

Напомним, что с фасада здания горисполкома сепаратисты сняли герб и флаг Украины.