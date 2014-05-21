Террористы обстреляли воинскую часть в Артемовске

20 мая в 20.00 боевики обстреляли здание штаба воинской части ВСУ в Артемовске, Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Террористы проводили обстрел в течение 3 минут в хаотичном порядке, находясь в гражданском авто ВАЗ-2101 желтого цвета", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела повредили более 5 окон и стены здания. Другое военное имущество значительных повреждений не претерпело.

После обстрела части террористы скрылись в неизвестном направлении. В результате обстрела никто не пострадал.