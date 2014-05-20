В Артемовске террористы поставили лицом к стене членов ОИК и угрожали автоматами

В Артемовске Донецкой области вооруженные террористы – представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» поставили лицом к стене членов окружной избирательной комиссии №46 и угрожали автоматами.

Об этом сообщили УНИАН в Донецкой областной организации «Комитет избирателей Украины» и очевидцы произошедшего.

По словам очевидцев, сегодня в Артемовске боевики в камуфляжной форме и балаклавах с автоматическим оружием в руках ворвались в здание горсовета, в котором находится окружная комиссия, обезоружили охрану, разгромили помещение, украли документацию и часть личных вещей членов ОИК.

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«Сколько всего их было, мы не знаем, так как часть из них осталась на улице, а остальные грабили комиссию. Боевики вели себя очень агрессивно, вывели нас из помещения и поставили лицом к стене, угрожая автоматическим оружием»,- рассказал один из членов ОИК № 46. При этом он добавил, что террористы «собрали всю документацию комиссии, в том числе часть печатей участковых комиссий, которые мы еще не успели раздать, также некоторые наши коллеги заметили пропажу своих личных вещей».

Одна из свидетелей произошедшего также рассказала, что «боевики всех до единого человека проверяли, чтобы, ни дай Бог, никто ничего не вынес. При чем, забрали у девочек личные сумки».

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В ДОО КВУ напомнили, что за последнюю неделю в Донецкой области было совершено ряд вооруженных нападений на участковые и окружные избирательные комиссии.