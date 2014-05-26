В аэропорту Донецка продолжается бой. К террористам прибыло подкрепление

Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Антитеррористической операции.

"К террористам прибыло подкрепление. Силы Антитеррористической операции принимают бой", - сообщил собеседник "ОстроВа".

Ранее пресс-служба АТО сообщала о том, что при поддержке авиации украинские десантники начали зачистку территории аэропорта.

Как сообщал УНИАН, в донецком международном аэропорту проходит антитеррористическая операция. Украинские силовики привлекли авиацию, которая наносит удары по террористам, захватившим аэропорт.