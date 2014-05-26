В аэропорту Донецка продолжается бой. К террористам прибыло подкрепление
16:46, 26 мая 2014Политика
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К вооруженным сторонникам самопровозглашенной Донецкой народной республики, захватившим в понедельник ночью Международный аэропорт "Донецк", прибыло подкрепление.
К террористам прибыло подкрепление / twitter.com/forest_brother
Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Антитеррористической операции.
"К террористам прибыло подкрепление. Силы Антитеррористической операции принимают бой", - сообщил собеседник "ОстроВа".
Ранее пресс-служба АТО сообщала о том, что при поддержке авиации украинские десантники начали зачистку территории аэропорта.
Как сообщал УНИАН, в донецком международном аэропорту проходит антитеррористическая операция. Украинские силовики привлекли авиацию, которая наносит удары по террористам, захватившим аэропорт.
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