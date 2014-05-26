В аэропорту Донецка продолжается бой. К террористам прибыло подкрепление

16:46, 26 мая 2014
Политика
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К вооруженным сторонникам самопровозглашенной Донецкой народной республики, захватившим в понедельник ночью Международный аэропорт "Донецк", прибыло подкрепление.

К террористам прибыло подкрепление / twitter.com/forest_brother

Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Антитеррористической операции. 

"К террористам прибыло подкрепление. Силы Антитеррористической операции принимают бой", - сообщил собеседник "ОстроВа". 

Ранее пресс-служба АТО сообщала о том, что при поддержке авиации украинские десантники начали зачистку территории аэропорта. 

Как сообщал УНИАН, в донецком международном аэропорту проходит антитеррористическая операция. Украинские силовики привлекли авиацию, которая наносит удары по террористам, захватившим аэропорт.

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