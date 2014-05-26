В Донецке продолжается бой с террористами, мэр просит жителей оставаться дома (онлайн-трансляция)

20:30, 26 мая 2014
Политика
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Донецкий аэропорт заняли вооруженные боевики, небо на городом никто не контролирует. На территории аэропорта проходят боевые действия.

Террорист прячется в жилом квартале Донецка / REUTERS

22:15 По данным местных СМИ, в городе стреляют в окрестностях перекрестка Киевского проспекта и улицы Буслаева, возле областного военкомата.

20:46 Очевидцы сообщают, что у вокзала в Донецке вновь стреляли, есть раненые.

20:30 Воздержаться от поездок в районы донецкого аэропорта и железнодорожного вокзала, а также по возможности не выходить из дома призвал жителей города Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

вертолет донецк / REUTERS

Допис by Ann Molchanova.

20:18 В милиции сообщили подробности о погибшем на вокзале в Донецке.

18:57 Опубліковано відео, як Мі-24 обстрілює позиції терористів в Донецьку.

На відео видно, як при заході на ціль екіпаж відстрілює теплові пастки, після чого наносить удар.

На 45 секунді можна побачити, як після обстрілу з козирка одного з будинків падає об'єкт, схожий не тіло людини.

18:27 Около часа назад на автостанции железнодорожного вокзала автоматной очередью убит парковщик и разбиты 7 окон административного здания Донецкой железной дороги. Об этом 62.ua сообщили очевидцы.

18:18 В Донецке, где продолжается антитеррористическая операция, эвакуировали людей с транзитного вокзала и торговых центров.

транзитный вокзал Донецк / govorit.donetsk.ua

18:15  Частина бойовиків, які захопили Донецький міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф'єва в Донецьку, відступила в межу міста.

Терористи у Донецьку захопили міст / REUTERS

Як передає кореспондент «Сегодня» з місця подій, терористи взяли під контроль Путилівський міст. Зокрема, по обидві сторони розташувалися бойовики з автоматами.

17:37 В настоящее время в международном аэропорту Донецк им. Прокофьева идет бой, украинские десантники работают по зачистке территории от террористов.

Допис by Ann Molchanova.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в 16.40 сообщили в пресс-службе АТО.

Согласно сообщению, сейчас в Донецком аэропорту идет бой на территории нового терминала.

«Хотим взять эту территорию. Она со всех сторон окружена. Наши десантники работают по зачистке», - сказали в пресс-службе.

Также подтвердили, что к террористам в аэропорт приехали из центра Донецка новые боевики.

«Но мы готовы отразить всех», - сказали в пресс-службе, отметив, что пока не располагают информацией о раненых.

16:46 К вооруженным сторонникам самопровозглашенной Донецкой народной республики, захватившим в понедельник ночью Международный аэропорт "Донецк", прибыло подкрепление

Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Антитеррористической операции. 

16:05 Часть террористов после начала антитеррористической операции в аэропорту Донецка разбежалась по дворам близлежащих жилых домов.

Террористы прикрываются мирными жителями / REUTERS

Они рассчитывают, что украинская авиация не будет стрелять по ним, чтобы не пострадали гражданские лица, сообщают Новости Донбасса.

15:19 Террористы пытаются покинуть район антитеррористической операции (АТО), сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.

«Ширится движение сопротивления действиям боевиков внутри мирного населения, растет их недовольство действиями сепаратистов, потому что те терроризируют жителей региона, вносят в их жизнь хаос, беззаконие, доставляет немало хлопот», - сказал он.

Дым над донецким аэропортом / REUTERS

«Сепаратисты, понимая, что ответственность будет неизбежна, принимают меры, чтобы покинуть район АТО», - заявил Владислав Селезнев.

15:00 Десант проводит зачистку территории в Международном аэропорту Донецка, - сообщили "ОстроВу" в пресс-центре АТО.

Как отметил собеседник агенства, в 13:00 по истечению ультиматума, предъявленного террористам и после их отказа сложить оружие, АТО вошла в активную фазу.

"Два самолета Су-25 осуществили предупредительные выстрелы по направлению террористов. В ответ они открыли огонь из всех видов вооружения. После этого в работу включились два МИГ-29 . После их работы наблюдалось хаотичное рассеивание террористов на территории аэропорта", - сказал собеседник агентства.

Дым над донецким аэропортом / REUTERS

В работу были включены 4 вертолета МИ-24 .

"Кроме того, вертолеты высадили на территории аэропорта десант, который в настоящее время проводит зачистку территории. Информации о пострадавших силовиках в ходе проведения АТО нет", - сказали в пресс-центре.

 14:44 На данный момент в международном аэропорту Донецка им. Прокофьева идут активные военные действия, есть раненые. Данный факт подтвердил источник, близкий к украинским вооруженным силам.


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14:38 В Международном аэропорту Донецка проходит антитеррористическая операция. Об этом "ОстроВу" стало известно из нескольких источников.

"В аэропорту проходит полноценная АТО", - сказал один из собеседников агентства.

В аэропорту проходит АТО / @barabanch

14:15 Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) издала NOTAM (извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации – УНИАН), согласно которому, полеты в Донецк временно запрещены до 18:00 26 мая 2014 года.

Фото з Facebook аэропорта

14:08 В район донецкого аэропорта переместился эпицентр антитеррористической операции. Очевидцы заявляют, что там слышны выстрелы. 

По данным «Информационного сопротивления», возле аэропорта есть примерно 6-8 вертолетов вооруженных сил Украины и 2 истребителя. Боевики открывают огонь из гранатометов, в ответ вертолеты открыли огонь по боевикам

13:55 Донецкий аэропорт заняли вооруженные боевики, небо на городом никто не контролирует.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Сегодня».

«Украинские военные оставили аэропорт и випзал. Вооруженные люди сейчас расставляют на крыше огневые точки. На крыше можно заметить автоматический гранотомет, а также снйперов. Естественно на территории аэропорта нет самолетов, можно увидеть только один небольшой «ЯК», - рассказал наш корреспондент.

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Украинские военные, которые ранее охраняли территорию донецкого аэропорта, сейчас передислоцировались в лесопосадку неподалеку от взлетной полосы.

Украинская сторона задействовала авиацию / Сегодня

Также эвакуированы диспетчеры вышки, откуда ведется контроль за полетами пассажирских самолетов в аэропорту «Донецк». Об этом рассказал «ОстроВу» один из сотрудников аэропорта. 

По его словам, дневная смена сегодня уже не заступит на дежурство в связи с тем, что «диспетчерская эвакуирована». 

«Под вопросом и ночная смена, которая заступает обычно на дежурство после 20 часов», - сказал собеседник. 

Боевики направляются к аэропорту / REUTERS

По его словам, диспетчеры вышки отвечают за самолеты в воздухе, их прилет, отлет и то, чтобы в воздухе не произошло столкновения самолетов, летающих над Донецким регионом. 

«Сейчас воздушное пространство, по крайней мере, пассажирское, мы не контролируем. Мы не можем ни принять, ни отправить самолеты. Сейчас в воздухе могут летать только военные самолеты, а они летают, как посчитают нужным», - сказал собеседник. 

В аэропорту готовится высадка украинского десанта / Сегодня

Вышка, откуда ведется контроль над воздушным пространством расположена в поселке Веселое близ поселка Спартак Ясиноватского района Донецкой области. 

Контрольная вышка аэропорта / REUTERS

Как сообщалось ранее, в районе аэропорта, куда пришли вооруженные сторонники «Донецкой народной республики», слышны взрывы. Над городом летают военные вертолеты и самолеты.

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