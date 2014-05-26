В Донецке продолжается бой с террористами, мэр просит жителей оставаться дома (онлайн-трансляция)





22:15 По данным местных СМИ, в городе стреляют в окрестностях перекрестка Киевского проспекта и улицы Буслаева, возле областного военкомата.

20:46 Очевидцы сообщают, что у вокзала в Донецке вновь стреляли, есть раненые.

20:30 Воздержаться от поездок в районы донецкого аэропорта и железнодорожного вокзала, а также по возможности не выходить из дома призвал жителей города Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

Допис by Ann Molchanova.

20:18 В милиции сообщили подробности о погибшем на вокзале в Донецке.

18:57 Опубліковано відео, як Мі-24 обстрілює позиції терористів в Донецьку.

На відео видно, як при заході на ціль екіпаж відстрілює теплові пастки, після чого наносить удар.

На 45 секунді можна побачити, як після обстрілу з козирка одного з будинків падає об'єкт, схожий не тіло людини.

18:27 Около часа назад на автостанции железнодорожного вокзала автоматной очередью убит парковщик и разбиты 7 окон административного здания Донецкой железной дороги. Об этом 62.ua сообщили очевидцы.

Донецк, делайте выводы: на ЖД автоматной очередью убит парковщик и разбиты 7 окон административного здания. pic.twitter.com/trUhKZNRAP — Хуёвый Донецк (@Hy_Donetsk) May 26, 2014

18:18 В Донецке, где продолжается антитеррористическая операция, эвакуировали людей с транзитного вокзала и торговых центров.

18:15 Частина бойовиків, які захопили Донецький міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф'єва в Донецьку, відступила в межу міста.

Як передає кореспондент «Сегодня» з місця подій, терористи взяли під контроль Путилівський міст. Зокрема, по обидві сторони розташувалися бойовики з автоматами.

17:37 В настоящее время в международном аэропорту Донецк им. Прокофьева идет бой, украинские десантники работают по зачистке территории от террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в 16.40 сообщили в пресс-службе АТО.

Согласно сообщению, сейчас в Донецком аэропорту идет бой на территории нового терминала.

«Хотим взять эту территорию. Она со всех сторон окружена. Наши десантники работают по зачистке», - сказали в пресс-службе.

Также подтвердили, что к террористам в аэропорт приехали из центра Донецка новые боевики.

«Но мы готовы отразить всех», - сказали в пресс-службе, отметив, что пока не располагают информацией о раненых.

16:46 К вооруженным сторонникам самопровозглашенной Донецкой народной республики, захватившим в понедельник ночью Международный аэропорт "Донецк", прибыло подкрепление.

Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Антитеррористической операции.

Террористы обстреляли два села вблизи Славянска с целью дискредитации сил АТО | Info Resist http://t.co/Ff1fKpLYuP — InfoResist (@InfoResist) May 26, 2014

Журналісти кажуть, що поранених в аеропорту вже багато. http://t.co/Of2cecJIuz — InfoResist (@InfoResist) May 26, 2014

чувака справа калаш 100-й серии с калиматорным прицелом. Такие только в хороших военторгах RT @pharaon01: #Донецкpic.twitter.com/HHyayTbcF4 — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) May 26, 2014

16:05 Часть террористов после начала антитеррористической операции в аэропорту Донецка разбежалась по дворам близлежащих жилых домов.

Они рассчитывают, что украинская авиация не будет стрелять по ним, чтобы не пострадали гражданские лица, сообщают Новости Донбасса.

15:19 Террористы пытаются покинуть район антитеррористической операции (АТО), сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.

Чеченцы из аэропорта бегут в частный сектор чтобы скрываться за спинами дончан от АТО — Новости Донбасса (@novostidnua) May 26, 2014

«Ширится движение сопротивления действиям боевиков внутри мирного населения, растет их недовольство действиями сепаратистов, потому что те терроризируют жителей региона, вносят в их жизнь хаос, беззаконие, доставляет немало хлопот», - сказал он.

В данный момент из вертолетов Ми-8 высадился десант, проводится зачистка территории - пресс-служба АТО — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

«Сепаратисты, понимая, что ответственность будет неизбежна, принимают меры, чтобы покинуть район АТО», - заявил Владислав Селезнев.

15:00 Десант проводит зачистку территории в Международном аэропорту Донецка, - сообщили "ОстроВу" в пресс-центре АТО.

Вангуем, что он уже свое отмитинговал. pic.twitter.com/r9IFce7rdn — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

В Донецке: Сначала парой Су-25 были сделаны предупредительные выстрелы, затем был совершен заход МиГ-29. — ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) May 26, 2014

Как отметил собеседник агенства, в 13:00 по истечению ультиматума, предъявленного террористам и после их отказа сложить оружие, АТО вошла в активную фазу.

После выстрелов Су-25, со стороны ДНР последовала ответная хаотичная стрельба, после захода МиГ-29 силы ДНР начали хаотично разбегаться. — ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) May 26, 2014

"Два самолета Су-25 осуществили предупредительные выстрелы по направлению террористов. В ответ они открыли огонь из всех видов вооружения. После этого в работу включились два МИГ-29 . После их работы наблюдалось хаотичное рассеивание террористов на территории аэропорта", - сказал собеседник агентства.

В работу были включены 4 вертолета МИ-24 .

"Кроме того, вертолеты высадили на территории аэропорта десант, который в настоящее время проводит зачистку территории. Информации о пострадавших силовиках в ходе проведения АТО нет", - сказали в пресс-центре.

14:44 На данный момент в международном аэропорту Донецка им. Прокофьева идут активные военные действия, есть раненые. Данный факт подтвердил источник, близкий к украинским вооруженным силам.



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14.40 огнем вертолета огневой поддержки уничтожена зенитная установка которая "работала" в аэропорту Донецка против сил АТО — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

очень густой дым. говорят, что стреляли и по вертолетам с земли. pic.twitter.com/pNJw60RenO — Егор Максимов (@egor_mq) May 26, 2014

14:38 В Международном аэропорту Донецка проходит антитеррористическая операция. Об этом "ОстроВу" стало известно из нескольких источников.

Селезнев сообщает. Пожарили батальон ВАТА pic.twitter.com/CdHgSa9Kog — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

Террористы на крыше аэропорта ранее. pic.twitter.com/ZwA04bfFSP — ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014

"В аэропорту проходит полноценная АТО", - сказал один из собеседников агентства.

14:15 Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) издала NOTAM (извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации – УНИАН), согласно которому, полеты в Донецк временно запрещены до 18:00 26 мая 2014 года.

14:08 В район донецкого аэропорта переместился эпицентр антитеррористической операции. Очевидцы заявляют, что там слышны выстрелы.

По данным «Информационного сопротивления», возле аэропорта есть примерно 6-8 вертолетов вооруженных сил Украины и 2 истребителя. Боевики открывают огонь из гранатометов, в ответ вертолеты открыли огонь по боевикам

13:55 Донецкий аэропорт заняли вооруженные боевики, небо на городом никто не контролирует.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Сегодня».

«Украинские военные оставили аэропорт и випзал. Вооруженные люди сейчас расставляют на крыше огневые точки. На крыше можно заметить автоматический гранотомет, а также снйперов. Естественно на территории аэропорта нет самолетов, можно увидеть только один небольшой «ЯК», - рассказал наш корреспондент.

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Украинские военные, которые ранее охраняли территорию донецкого аэропорта, сейчас передислоцировались в лесопосадку неподалеку от взлетной полосы.

Также эвакуированы диспетчеры вышки, откуда ведется контроль за полетами пассажирских самолетов в аэропорту «Донецк». Об этом рассказал «ОстроВу» один из сотрудников аэропорта.

По его словам, дневная смена сегодня уже не заступит на дежурство в связи с тем, что «диспетчерская эвакуирована».

«Под вопросом и ночная смена, которая заступает обычно на дежурство после 20 часов», - сказал собеседник.

По его словам, диспетчеры вышки отвечают за самолеты в воздухе, их прилет, отлет и то, чтобы в воздухе не произошло столкновения самолетов, летающих над Донецким регионом.

«Сейчас воздушное пространство, по крайней мере, пассажирское, мы не контролируем. Мы не можем ни принять, ни отправить самолеты. Сейчас в воздухе могут летать только военные самолеты, а они летают, как посчитают нужным», - сказал собеседник.

Вышка, откуда ведется контроль над воздушным пространством расположена в поселке Веселое близ поселка Спартак Ясиноватского района Донецкой области.

Как сообщалось ранее, в районе аэропорта, куда пришли вооруженные сторонники «Донецкой народной республики», слышны взрывы. Над городом летают военные вертолеты и самолеты.