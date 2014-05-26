В Донецке продолжается бой с террористами, мэр просит жителей оставаться дома (онлайн-трансляция)
Донецкий аэропорт заняли вооруженные боевики, небо на городом никто не контролирует. На территории аэропорта проходят боевые действия.
22:15 По данным местных СМИ, в городе стреляют в окрестностях перекрестка Киевского проспекта и улицы Буслаева, возле областного военкомата.
20:46 Очевидцы сообщают, что у вокзала в Донецке вновь стреляли, есть раненые.
Виден сильный дым со стороны аэропорта #Донецк#АТОpic.twitter.com/SSPT2czpto
— Євромайдан (@Dbnmjr) 26 мая 2014
20:30 Воздержаться от поездок в районы донецкого аэропорта и железнодорожного вокзала, а также по возможности не выходить из дома призвал жителей города Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.
Допис by Ann Molchanova.
20:18 В милиции сообщили подробности о погибшем на вокзале в Донецке.
18:57 Опубліковано відео, як Мі-24 обстрілює позиції терористів в Донецьку.
На відео видно, як при заході на ціль екіпаж відстрілює теплові пастки, після чого наносить удар.
На 45 секунді можна побачити, як після обстрілу з козирка одного з будинків падає об'єкт, схожий не тіло людини.
18:27 Около часа назад на автостанции железнодорожного вокзала автоматной очередью убит парковщик и разбиты 7 окон административного здания Донецкой железной дороги. Об этом 62.ua сообщили очевидцы.
Донецк, делайте выводы: на ЖД автоматной очередью убит парковщик и разбиты 7 окон административного здания. pic.twitter.com/trUhKZNRAP
— Хуёвый Донецк (@Hy_Donetsk) May 26, 2014
Pro-Russia militants battle #Ukraine troops at Donetsk airport. @EvgenyFeldman photo: http://t.co/m00JoF052ipic.twitter.com/RXnTbq6vuh
— Jim Roberts (@nycjim) May 26, 2014
Митингует (Photo: Alexander Khudoteply/AFP) pic.twitter.com/XUZwfy8xSX
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014
18:18 В Донецке, где продолжается антитеррористическая операция, эвакуировали людей с транзитного вокзала и торговых центров.
Террористы, чо pic.twitter.com/VwDdBTVdzV
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014
18:15 Частина бойовиків, які захопили Донецький міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф'єва в Донецьку, відступила в межу міста.
Як передає кореспондент «Сегодня» з місця подій, терористи взяли під контроль Путилівський міст. Зокрема, по обидві сторони розташувалися бойовики з автоматами.
17:37 В настоящее время в международном аэропорту Донецк им. Прокофьева идет бой, украинские десантники работают по зачистке территории от террористов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в 16.40 сообщили в пресс-службе АТО.
Согласно сообщению, сейчас в Донецком аэропорту идет бой на территории нового терминала.
Боевики под аэропортом pic.twitter.com/G0cwrde7dQ
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014
«Хотим взять эту территорию. Она со всех сторон окружена. Наши десантники работают по зачистке», - сказали в пресс-службе.
Также подтвердили, что к террористам в аэропорт приехали из центра Донецка новые боевики.
«Но мы готовы отразить всех», - сказали в пресс-службе, отметив, что пока не располагают информацией о раненых.
16:46 К вооруженным сторонникам самопровозглашенной Донецкой народной республики, захватившим в понедельник ночью Международный аэропорт "Донецк", прибыло подкрепление.
Об этом "ОстроВу" сообщили в пресс-службе Антитеррористической операции.
Террористы обстреляли два села вблизи Славянска с целью дискредитации сил АТО | Info Resist http://t.co/Ff1fKpLYuP
— InfoResist (@InfoResist) May 26, 2014
Журналісти кажуть, що поранених в аеропорту вже багато. http://t.co/Of2cecJIuz
— InfoResist (@InfoResist) May 26, 2014
чувака справа калаш 100-й серии с калиматорным прицелом. Такие только в хороших военторгах RT @pharaon01: #Донецкpic.twitter.com/HHyayTbcF4
— VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) May 26, 2014
Бойцы Донецкой Исламской Республики в #Донецк. #РусскаяВесна#Новороссия#ДНР#ЛНР#ДИРpic.twitter.com/PTuJkDbatR
— Лiсовий брат (@forest_brother) May 26, 2014
16:05 Часть террористов после начала антитеррористической операции в аэропорту Донецка разбежалась по дворам близлежащих жилых домов.
Они рассчитывают, что украинская авиация не будет стрелять по ним, чтобы не пострадали гражданские лица, сообщают Новости Донбасса.
15:19 Террористы пытаются покинуть район антитеррористической операции (АТО), сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.
Чеченцы из аэропорта бегут в частный сектор чтобы скрываться за спинами дончан от АТО
— Новости Донбасса (@novostidnua) May 26, 2014
«Ширится движение сопротивления действиям боевиков внутри мирного населения, растет их недовольство действиями сепаратистов, потому что те терроризируют жителей региона, вносят в их жизнь хаос, беззаконие, доставляет немало хлопот», - сказал он.
В данный момент из вертолетов Ми-8 высадился десант, проводится зачистка территории - пресс-служба АТО
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014
«Сепаратисты, понимая, что ответственность будет неизбежна, принимают меры, чтобы покинуть район АТО», - заявил Владислав Селезнев.
15:00 Десант проводит зачистку территории в Международном аэропорту Донецка, - сообщили "ОстроВу" в пресс-центре АТО.
Вангуем, что он уже свое отмитинговал. pic.twitter.com/r9IFce7rdn
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014
В Донецке: Сначала парой Су-25 были сделаны предупредительные выстрелы, затем был совершен заход МиГ-29.
— ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) May 26, 2014
Как отметил собеседник агенства, в 13:00 по истечению ультиматума, предъявленного террористам и после их отказа сложить оружие, АТО вошла в активную фазу.
После выстрелов Су-25, со стороны ДНР последовала ответная хаотичная стрельба, после захода МиГ-29 силы ДНР начали хаотично разбегаться.
— ОБОЗРЕВАТЕЛЬ (@obozrevatel_ua) May 26, 2014
"Два самолета Су-25 осуществили предупредительные выстрелы по направлению террористов. В ответ они открыли огонь из всех видов вооружения. После этого в работу включились два МИГ-29 . После их работы наблюдалось хаотичное рассеивание террористов на территории аэропорта", - сказал собеседник агентства.
В работу были включены 4 вертолета МИ-24 .
"Кроме того, вертолеты высадили на территории аэропорта десант, который в настоящее время проводит зачистку территории. Информации о пострадавших силовиках в ходе проведения АТО нет", - сказали в пресс-центре.
14:44 На данный момент в международном аэропорту Донецка им. Прокофьева идут активные военные действия, есть раненые. Данный факт подтвердил источник, близкий к украинским вооруженным силам.
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14.40 огнем вертолета огневой поддержки уничтожена зенитная установка которая "работала" в аэропорту Донецка против сил АТО
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014
очень густой дым. говорят, что стреляли и по вертолетам с земли. pic.twitter.com/pNJw60RenO
— Егор Максимов (@egor_mq) May 26, 2014
14:38 В Международном аэропорту Донецка проходит антитеррористическая операция. Об этом "ОстроВу" стало известно из нескольких источников.
Селезнев сообщает. Пожарили батальон ВАТА pic.twitter.com/CdHgSa9Kog
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014
Террористы на крыше аэропорта ранее. pic.twitter.com/ZwA04bfFSP
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) May 26, 2014
"В аэропорту проходит полноценная АТО", - сказал один из собеседников агентства.
14:15 Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) издала NOTAM (извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации – УНИАН), согласно которому, полеты в Донецк временно запрещены до 18:00 26 мая 2014 года.
Госавиаслужба ограничила полеты в Донецк / Facebook аэропорта
14:08 В район донецкого аэропорта переместился эпицентр антитеррористической операции. Очевидцы заявляют, что там слышны выстрелы.
По данным «Информационного сопротивления», возле аэропорта есть примерно 6-8 вертолетов вооруженных сил Украины и 2 истребителя. Боевики открывают огонь из гранатометов, в ответ вертолеты открыли огонь по боевикам
13:55 Донецкий аэропорт заняли вооруженные боевики, небо на городом никто не контролирует.
Об этом с места событий сообщает корреспондент «Сегодня».
«Украинские военные оставили аэропорт и випзал. Вооруженные люди сейчас расставляют на крыше огневые точки. На крыше можно заметить автоматический гранотомет, а также снйперов. Естественно на территории аэропорта нет самолетов, можно увидеть только один небольшой «ЯК», - рассказал наш корреспондент.
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Украинские военные, которые ранее охраняли территорию донецкого аэропорта, сейчас передислоцировались в лесопосадку неподалеку от взлетной полосы.
Также эвакуированы диспетчеры вышки, откуда ведется контроль за полетами пассажирских самолетов в аэропорту «Донецк». Об этом рассказал «ОстроВу» один из сотрудников аэропорта.
По его словам, дневная смена сегодня уже не заступит на дежурство в связи с тем, что «диспетчерская эвакуирована».
«Под вопросом и ночная смена, которая заступает обычно на дежурство после 20 часов», - сказал собеседник.
По его словам, диспетчеры вышки отвечают за самолеты в воздухе, их прилет, отлет и то, чтобы в воздухе не произошло столкновения самолетов, летающих над Донецким регионом.
«Сейчас воздушное пространство, по крайней мере, пассажирское, мы не контролируем. Мы не можем ни принять, ни отправить самолеты. Сейчас в воздухе могут летать только военные самолеты, а они летают, как посчитают нужным», - сказал собеседник.
Вышка, откуда ведется контроль над воздушным пространством расположена в поселке Веселое близ поселка Спартак Ясиноватского района Донецкой области.
Как сообщалось ранее, в районе аэропорта, куда пришли вооруженные сторонники «Донецкой народной республики», слышны взрывы. Над городом летают военные вертолеты и самолеты.