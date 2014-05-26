ЦИК обработала более 2% избирательных протоколов
04:08, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия обработала свыше 2 процентов избирательных протоколов.
ЦИК обработала более 2 % избирательных протоколов / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об сообщается на сайте ЦИК.
Как и ранее пятерка лидеров президентской гонки не изменилась: Петр Порошенко набирает 55,31 %, Юлия Тимошенко - 12,57%, Олег Ляшко - 8,48%, Анатолий Гриценко - 5,74%, Сергей Тигипко - 4,8%.
Кроме того, Михаил Добкин набирает 3,39 %. Все остальные кандидаты - менее 3 процентов.
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Как сообщил журналистам председатель ЦИК Михаил Охендовский, проблемы со связью в “Укртелекоме” было устранено. Также он пояснил, что речь шла лишь о технических проблемах, которые не вызваны каким-то внешним вмешательством или диверсией.
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