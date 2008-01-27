Яценюк ответил на «неадекватные обвинения»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что подписание письма о желании Украины к присоединению к ПДЧ в НАТО было его обязанностью.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

По словам В.ЯЦЕНЮКА, подписание письма было абсолютно конституционным и сознательным решением. «Это не мое право, это была моя обязанность», - сказал он.

Председатель парламента отметил, что все депутаты, которые сегодня выступают с критикой на этот счет, не могут понять, что три руководителя подписывали не сам План действий относительно членства в НАТО. «Никто План действий не подписывал. Если бы я его подписал, это было бы нарушением Конституции. Это подписание политического письма», - объяснил А.ЯЦЕНЮК.

Он в который раз отметил, что свою подпись ставил под письмом, исходя из принятых парламентом законов. «А сегодня в связи с отсутствием политической ответственности идут определенные неадекватные обвинения», - прибавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что он настаивал на его подписи под письмом, чтобы в нем был отмечен пункт о необходимости проведения референдума перед вступлением Украины в НАТО.