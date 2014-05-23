Часть батальона "Донбасс" вышла из окружения, многие ранены. С блокированной группой связи нет

Основное количество бойцов отряда "Донбасс" прорвалось. Ранено 50% личного состава, многие потеряли много крови. Раненых вывезли на армейский блокпост г. Красноармейска.

Об этом сообщил командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"С окруженной группой, которая засела в здании до этой минуты поддерживалась телефонная связь. Только что сообщили, что связь прервалась. У бойцов заканчиваются патроны. Подойти к ним нет возможности - работают снайперы. Нужен БТР, чтобы подъехать к зданию и вывезти ребят. Дальше заправочной станции пройти не можем", - написал он.

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Командир батальона сообщил, что возле больницы с ранеными выставлена охрана, уцелевшие военные возвращаются назад. В окруженной группе почти все ранены.

"Уверен, что маршрут нашего передвижения был заранее известен террористам. Так как такой концентрации на обычных блокпостах у сепаратистов обычно не наблюдается. Против нас работают вышколенные чеченские отряды", - написал Семенченко.

Командир батальона "Донбасс" подчеркнул, что руководство АТО и командование ВСУ знает о сложившейся ситуации, и еще раз выразил просьбу о подмоге и БТР.