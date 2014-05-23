По предварительным данным, батальон "Донбасс" прорвался - Тымчук

Батальон "Донбасс", который попал в засаду боевиков на Донетчине, прорвался и сосредоточился возле блокпоста армии.

Об этом сообщил координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Только что сообщили - батальон Донбасс вроде прорвался, сейчас сосредоточились возле блокпоста армейских. Это предварительные данные. Будут подробности - сразу сообщим", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в районе с. Карловки Донецкой области батальон "Донбасс" попал в засаду и принял бой. В батальоне 9 раненых.

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"Против батальона работают автоматчики, снайпера и РПГ. Есть раненые. Отойти не можем, потому, что часть людей находится в окружении. Просим подмоги находящихся поблизости воинских частей", - командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

Немного позже Семенченко сообщил, что к месту боя подошел БТР боевиков, подтянулись крупнокалиберные пулеметы, батальон закидывают гранатами.

Семенченко подчеркнул, что все его обращения по телефону к командованию армейских сил с просьбой прислать подкрепление услышаны не были.