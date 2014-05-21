Правоохранители задержали самопровозглашенного «мэра» Тореза Полторацкую

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, несмотря на официальные предостережения от Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры о недопустимости поддержки сепаратистских проявлений, она продолжала деятельность в поддержку структур, которые готовили и организовали проведение псевдореферендума 11 мая в Торезе.

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С задержанной проводятся следственные действия. Полторацкая доставлена в Киев, где ей будет объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.