На востоке Украины боевики захватили 23 журналиста, есть списки будущих похищений - ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей обращает особое внимание на ухудшение климата для средств массовой информации в восточной Украине. По состоянию на 6 мая было известно о, по меньшей мере 23 журналистах, репортерах, фотографах (гражданах как зарубежных стран, так и Украины), которые были похищены и незаконно задержаны, прежде всего в Славянске.

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Об этом Пиллей заявила, представляя второй отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миссии, в отчете отмечается, что “журналисты, блогеры и другие работники средств массовой информации, которые постоянно работают в регионе или посещают его, сталкиваются с растущими угрозами и актами запугивания, такими как похищение и незаконное задержание вооруженными группами”.

По данным ООН, “на контрольно-пропускных пунктах в Славянске есть списки журналистов и других лиц, которых ищет вооруженная группа, с фотографиями и личными данными”.

Наблюдатели управления ООН по правам человека сообщают, что по состоянию на 6 мая им было известно «о, по меньшей мере 23 журналистах, репортерах, фотографах (гражданах как зарубежных стран, так и Украины), которые были похищены и незаконно задержаны, в первую очередь в Славянске».

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«Внутри Украины, особенно на востоке, продолжается борьба за контроль над СМИ, кто и где может транслировать», - говорится в отчете, со ссылками на многочисленные примеры преследований, запугиваний и блокирования вещания на востоке Украины, в первую очередь в Крыму, где несколько радио- и телевизионных станций были вынуждены прекратить вещание вообще.