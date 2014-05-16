На востоке Украины боевики захватили 23 журналиста, есть списки будущих похищений - ООН
В отчете ООН сказано, что на востоке Украины террористы похитили по меньшей мере 23 журналистов.
Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей обращает особое внимание на ухудшение климата для средств массовой информации в восточной Украине. По состоянию на 6 мая было известно о, по меньшей мере 23 журналистах, репортерах, фотографах (гражданах как зарубежных стран, так и Украины), которые были похищены и незаконно задержаны, прежде всего в Славянске.
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Об этом Пиллей заявила, представляя второй отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миссии, в отчете отмечается, что “журналисты, блогеры и другие работники средств массовой информации, которые постоянно работают в регионе или посещают его, сталкиваются с растущими угрозами и актами запугивания, такими как похищение и незаконное задержание вооруженными группами”.
По данным ООН, “на контрольно-пропускных пунктах в Славянске есть списки журналистов и других лиц, которых ищет вооруженная группа, с фотографиями и личными данными”.
Наблюдатели управления ООН по правам человека сообщают, что по состоянию на 6 мая им было известно «о, по меньшей мере 23 журналистах, репортерах, фотографах (гражданах как зарубежных стран, так и Украины), которые были похищены и незаконно задержаны, в первую очередь в Славянске».
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«Внутри Украины, особенно на востоке, продолжается борьба за контроль над СМИ, кто и где может транслировать», - говорится в отчете, со ссылками на многочисленные примеры преследований, запугиваний и блокирования вещания на востоке Украины, в первую очередь в Крыму, где несколько радио- и телевизионных станций были вынуждены прекратить вещание вообще.