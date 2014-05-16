В ООН обеспокоены ситуацией с соблюдением прав человека в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявил во время пресс-конференции в Киеве, представляя второй отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

“Важно, чтобы на жителях Крыма не отражалось негативно изменение законодательной базы. Не важно, какое у них гражданство, люди, которые живут в Крыму, должны иметь равный доступ к труду, к социальным услугам, образованию и тому подобное”, - сказал Шимонович.Читайте такжеВ домах крымских татар массово проводят обыски: вчера силовики побывали у Джемилева

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить соблюдению прав крымских татар как коренного населения, и украинцев, которые не получили российское гражданство.

“Очень важно, чтобы чествование памяти жертв насильственной депортации крымских татар прошло в спокойной обстановке, чтобы были соблюдены их права на мирные собрания. Нужно сделать все для того, чтобы сдержаться в этой ситуации, которая и так является достаточно сложной”, - заметил Шимонович.

“Мы следим за ситуацией в Крыму, и будем в дальнейшем отчитываться, хотя у нас нет физического доступа в Крым”, - добавил Шимонович.