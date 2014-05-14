В Харькове презентовали книгу «Кем быть», написанную из-за чувства обиды за слабую Украину

В ходе встречи со студентами и преподавателями Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого кандидат на пост Президента Украины, народный депутат Петр Порошенко презентовал книгу Александра Пасхавера, «Кем быть», из серии «Жить по-новому».

«Год назад мы решили написать и издать несколько книг», - сказал Порошенко. - В книгах читатели смогут найти ответ «что делать, чтобы Украина была сильным государством, что делать, чтобы жизнь в Украине стала лучше».

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По словам политика, лишь сменив власть, Украину не изменишь. «Сменой власти вопросы государства не решишь, надо менять систему... Чтобы знать, как ее изменить надо открыть книгу из серии «Жить по-новому», - подчеркнул политик.

Александр Пасхавер написал первую книгу из этой серии, которая называется «Кем быть». Он отметил, что написать книгу его заставило чувство обиды, что за годы независимости Украина не стала сильным государством.

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«Написать эту книгу заставило чувство обиды, что за 23 года мы не выросли в дееспособное государство», - сказал. Пасхавер. По его словам, первичная причина этой ситуации то, что у людей в Украине отсутствует система ценностей, которая характерна для граждан процветающих стран.

«Эта книга написана для того, чтобы люди осознали, что если таких ценностей нет, то реформы не выходят. Сначала - ценности, затем - реформы, поэтому мы все этим должны заняться», - отметил автор книги.