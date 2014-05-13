Делегация Кабмина во главе с Яценюком прибыла в Брюссель

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

В составе делегации правительства Украины: премьер-министр Арсений Яценюк, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман, министр инфраструктуры Максим Бурбак, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка, министр экономического развития и торговли Павел Шеремета, министр финансов Александр Шлапак, и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка, представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев.

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В рамках визита делегации состоится подписание Соглашения о финансировании относительно заключения контракта по государственному развитию, Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС в размере 1 млрд евро.

В данное время проходит встреча Яценюка и президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу, говорится в сообщении.