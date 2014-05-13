Правительство Украины поддерживает проведение второго раунда Женевской встречи - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Германом ван Ромпеем.

Яценюк отметил, что полностью поддерживает ван Ромпея в том, что Женевское заявление относительно начальных конкретных шагов деэскалации напряжения и восстановления безопасности должно быть выполнено.

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«Что касается международной переговорной позиции, господин президент, то я полностью поддерживаю ваш референс по Женевским договоренностям. Хочу четко заявить позицию правительства Украины, что мы поддерживает формат переговоров исключительно при наличии за столом переговоров Украины, ЕС, США и Российской Федерации», - отметил Яценюк.

Он также подчеркнул, что Россия «должна прекратить поддерживать террористов (на востоке Украины - УНИАН), призвать их сложить оружие, покинуть помещения, перестать их финансировать и тогда в Украине будет спокойно».