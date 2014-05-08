В Одессе Евромайдан отменил массовые мероприятия по 12 мая

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Евромайдан-Одесса, с 8 по 12 мая в городе объявлен мораторий на проведение всяческих массовых мероприятий.

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«Никаких сборов возле Дюка. С нашей стороны никто не появится в масках, касках, камуфляже, с палками и щитами. Миру – мир», - заявили в пресс-службе.