В Одессе Евромайдан отменил массовые мероприятия по 12 мая
19:47, 08 мая 2014Политика
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В Одессе Евромайдан отменил все свои массовые мероприятия по 12 мая включительно.
Евромайдан отказался от мероприятий до 12 мая
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Евромайдан-Одесса, с 8 по 12 мая в городе объявлен мораторий на проведение всяческих массовых мероприятий.
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«Никаких сборов возле Дюка. С нашей стороны никто не появится в масках, касках, камуфляже, с палками и щитами. Миру – мир», - заявили в пресс-службе.
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