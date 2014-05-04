АТО пройдет во всех городах, захваченных террористами - Парубий
Парубий говорит, что антитеррористическая операция продолжится там, где есть угроза жизни людей.
Антитеррористическую операцию после Краматорска и Славянска силовики продолжат в тех городах, где есть террористы. Об этом сегодня сообщил секретарь СНБО Украины Андрей Парубий в эфире "5 канала", передает Gordonua.com.
"Сейчас украинские подразделения находятся в Краматорске, а Славянск полностью окружен и заблокирован силами, задействованными в проведении антитеррористической операции", - заявил Парубий.
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"После того, как завершится операция в Славянске и Краматорске, мы будем проводить также активную фазу операции в других городах, где экстремисты и террористы игнорируют украинский закон, ставят под угрозу жизни украинских граждан, проводят антизаконную деятельность", – рассказал секретарь СНБО.