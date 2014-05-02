Антитеррористическая операция на востоке идет по плану - Пашинский

Об этом в эфире 5 канала заявил временно исполняющий обязанности Главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский, сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Антитеррористическая операция идет по плану», - сказал Пашинский.

Он отметил, что проводятся действия по освобождению Славянска и Краматорска от террористов.

Читайте такжеШтаб АТО предлагает боевикам в Славянске добровольно сдаться в пленВ то же время Пашинский объяснил, что разделение антитеррористической операции на этапы, и в частности начало его активной фазы 2 мая, связано с необходимостью обеспечивать безопасность мирных граждан в этих городах. Временно исполняющий обязанности Главы Администрации Президента отметил, что во время проведения операции сотрудники силовых структур очень корректно ведут себя по отношению к мирным жителям.

Пашинский также отметил, что антитеррористическая операция будет продолжаться, но ее методы изменятся. «Давление на базу террористов будет постоянным. Наша задача минимизировать потери среди гражданского населения», - подчеркнул он.