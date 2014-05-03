Генсек ООН радуется освобождению из плена наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поприветствовал освобождение наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в специальном заявлении официального представителя организации, сообщает ТСН.ua.

"Генеральный секретарь приветствует освобождение военных наблюдателей ОБСЕ и сопровождающих их украинских сотрудников, которые были похищены 25 апреля", - говорится в тексте документа.

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Пан Ги Мун поблагодарил всех, кто помогал освобождению заложников и обеспечивал их дальнейшую безопасность.

Вместе с тем Генсек ООН призвал наказать лиц, ответственных за похищения и содержание в плену невооруженных наблюдателей ОБСЕ.

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"Международным миссиям и их партнерам, которые работают в Украине, должно быть разрешено беспрепятственно осуществлять их обязанности", - отметили в ООН.