Генсек ООН обеспокоен ухудшением ситуации на юго-востоке Украины

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь выразил глубокую озабоченность ухудшением ситуации в восточных и южных регионах Украины.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Пан Ги Мун призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и выражать любые требования мирными средствами с тем, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. Он сказал, что ООН готова оказать добрые услуги в разрешении украинского кризиса.

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В заявлении, с которым от имени Генерального секретаря ООН выступил его Пресс-секретарь, отмечается, что «эскалация насилия, сегодняшние сообщения о новых человеческих жертвах в городе Славянске являются напоминанием о том, насколько опасной стала ситуация».

«Расширение деятельности ополченцев и продолжающиеся захваты административных зданий неизвестными вооруженными группами подрывают букву и дух Женевского заявления от 17 апреля», - сказал Пан Ги Мун. В этой связи глава ООН «настоятельно призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность и обратился к тем, кто имеет какие-либо требования, выражать их мирными средствами с тем, чтобы избежать дальнейшего кровопролития».

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Пан Ги Мун заявил о необходимости того, чтобы «все стороны в полной мере уважали территориальную целостность и суверенитет Украины».

Генеральный секретарь вновь призвал немедленно и безоговорочно освободить международных наблюдателей и сопровождающих их украинских сотрудников.

Говоря о том, что «дипломатическое решение является единственным путем выхода из этого кризиса», Пан Ги Мун подчеркнул, что все стороны должны удвоить усилия с тем, чтобы возродить дух компромисса, который присутствовал во время переговоров 17 апреля в Женеве».

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Глава ООН поручил своему заместителю по политическим вопросам Джеффри Фелтману на следующей неделе отправиться в Москву и Киев. Заместитель Генерального секретаря проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами и международными партнерами с тем, чтобы содействовать деэскалации ситуации и мирному урегулированию кризиса в Украине.

В заявлении подчеркивается, что Джеффри Фелтман прибудет в Москву и в Киев с посланием Генерального секретаря - с призывом ко всем сторонам проявлять крайнюю осторожность, чтобы не допустить выхода из-под контроля нынешней чрезвычайно хрупкой ситуации». Заместитель Генерального секретаря будет говорить о необходимости возвращения к диалогу и выразит готовность ООН помочь в этом процессе.