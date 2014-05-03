В Краматорске в ходе АТО погибли трое человек - СМИ

Сегодня в Краматорске в ходе антитеррористической операции по состоянию на 14.15 погибли трое и ранены 17 человек.

Об этом сайту ”Восточный проект” сообщили в Оперативном штаб Краматорского горсовета.

По данным штаба, 5 раненых находятся в хирургическом отделении, 11 раненых – в травматологии.

Читайте такжеСМИ: В Краматорске взорвали несколько автобусов и троллейбусов

В горсовете также отметили, что все предприятия и системы ЖКХ города работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии.

Читайте такжеВ Краматорске освободили захваченное сепаратистами здание СБУ

Сегодня ночью силы АТЦ полностью взяли под контроль аэропорт в г. Краматорске и все блокпосты вокруг этого города, а также освободили от сепаратистов телевышку, возобновлено вещание украинских телеканалов. Также освобождено от сепаратистов городское управление СБУ.

Также в Краматорске в связи с проведением антитеррористической операции не работают супермаркеты и не ходит общественный транспорт.