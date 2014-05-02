Николаевский бизнесмен тоже решил платить за поимку сепаратистов и экипирует народное ополчение
Алексей Вадатурский собирается экипировать «Народное ополчение» Николаева, поможет оборудовать блокпост на въездах в город.
Директор ООО СП «Нибулон», Герой Украины Алексей Вадатурский заявил о том, что готов выплачивать денежную награду за помощь в поимке коллаборационистов, заговорщиков и пророссийских сепаратистов, которые пытаются нарушить конституционный строй и целостность Украины, сообщают НикВести.
Он также собирается экипировать «Народное ополчение» Николаева, поможет оборудовать блокпост на въездах в город.
Сегодня, 2 мая, Алексей Вадатурский предложил свой план по стабилизации ситуации в ходе совещания по вопросам обороны Николаевской области в сессионном зале облсовета, - передает корреспондент НикВестей.
Вадатурский ясно дал понять, что готов по примеру губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского выплачивать награду за сепаратистов и пропутинских заговорщиков в Николаевской области.
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— Я когда общался с нашими людьми, говорил: "Давайте ловите людей. Я тоже буду платить. Я не Коломойский, у меня нет этой структуры, но мы - руководители предприятий, которые в состоянии в данном случае сделать. Ведь это - люди, которые будут бороться против меня и каждого из вас", - сказал Алексей Вадатурский.
Кроме этого он внес предложение по обеспечению безопасности в Николаеве. По его мнению, 8 существующих блокпостов на въездах в город неэффективны. Вместо 3-4 ополченцев, которые зачастую стоят даже без инспектора ГАИ, там должно стоять по 40 человек, которые смогли бы обеспечить стопроцентную проверяемость въезжающего в город транспорта.
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По его словам, сейчас в народном ополчении Николаева около 700 человек, готовых поддерживать территориальную целостность, а должно быть 2000. Большинство из ополченцев имеют постоянное место работы и на время службы в ополчении, по его мнению, необходимо было бы сохранить им среднюю заработную плату.
— Им нужно платить по 3000 гривен в месяц. Нам нужно продержаться минимум месяц, а то и два, если будет второй тур выборов, - сказал Алексей Вадатурский.
Он заявил о готовности взять на себя львиную долю расходов на надлежащую экипировку гражданских формирований по охране порядка. Кроме этого Алексей Вадатурский считает, что сейчас важно сотрудничать с охранными предприятиями города, где личный состав обучен и имеет право использовать спецсредства и оружие. При этом, следовало бы изучить структуры этих предприятий на предмет наличия там российского капитала.
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— Сотрудники МВД и СБУ должны проверить также, кто охраняет важные в городе предприятия, выявить возможные очаги напряжения, чтоб там не было охранных компаний с российскими акционерами, - сказал Алексей Вадатурский.
Кроме этого проверять гостиницы, общежития и вести учет располагаемых там граждан. Задействовать спортсменов, готовых к мобилизации по охране порядка. Сам он сказал, что проведет беседу с каждым сотрудником своего предприятия, в анкете которого значится, что он русский.
Также Герой Украины выступил за запрет в городе пророссийских митингов, подчеркнув, что всегда демократично относился к людям с другим мнением и позицией:
— Как вы можете сегодня выходить под флагами Российской Федерации?, - задался вопросом гендиректор "НИБУЛОНа".
Алексей Вадатурский сообщил, что владеет рядом предприятий в Харьковской и Луганской областях и, изучив ситуацию, уверен, что это местные элиты сдают регион Российской Федерации.
В итоге он призвал всех объединится вокруг нынешней легитимной власти и поблагодарил жителей Николаева, которые 7 апреля разогнали палаточный городок сепаратистов у памятника Ольшанцев.