Луценко заявил, что на Донбассе количество сторонников России стремительно падает
Число сторонников присоединения Донбасса к России за последний месяц сократилось с 28% до 18%.
Об этом в эфире 5 канала сообщил советник и.о. президента Украины, координатор движения "Третья украинская республика" Юрий Луценко, пишет Gazeta.ua.
Политик объяснил такую тенденцию агрессией Кремля в Крыму, террористическим поведением коллаборантов в Славянске.
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"Там людей не только похищают и пытают, а убивают и с разрезанными животами топят в реке. Люди такого не воспринимают", - отметил Луценко.
Кроме того, он считает, что на изменение общественных настроений в восточных регионах также повлияло возвращение на Донбасс бывших чиновников из Крыма.
"До сих пор не прекращается поток "беженцев" из Крыма в Донбасс. Бывшие милиционеры, прокуроры, судьи и даже мэры городов вернутся домой, выброшенные из должностей новой российской властью", - подчеркнул советник и.о. президента.
По его словам, это дополнительный сигнал востоку Украины о том, что "сказки о красивой жизни в России оказались только сказками".
Луценко убежден, что именно из-за таких реалий Кремль прибег к новой тактике — запугиванию лидеров общественного мнения на Донбассе.
"Кроме Кернеса, "черную метку" получили и другие, несогласные с кремлевской экспансией, лидеры восточных регионов, включая олигархов. Таким образом Путин пытается усмирить тех, кто решился отстаивать украинский экономический национализм", - пояснил общественный деятель.
В такой ситуации, по мнению Луценко, нынешняя украинская власть должна принять нужные решения и сделать решительные шаги.