Прокуратура разработала 4 версии покушения на Кернеса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель прокурора Харьковской области Константин Турков.

По его словам, рассматриваются следующие версии: 1) преступление, связанное с профессиональной деятельностью мэра; 2) преступление, связанное с деятельностью Кернеса и его окружением в коммерческой сфере; 3) версия, связанная с личными неприязненными отношениями мэра; 4) версия, которая может вытекать из противостояния сепаратистским настроениям в Харькове со стороны Кернеса.

«Это версии, которые носят основной характер. По мере расследования, получения определенных данных, эти версии могут конкретизироваться», - сказал прокурор.Читайте такжеС места покушения на Кернеса изъято оружие, патроны и взрывчатка

По его словам, на это время ни одна из версий еще не отработана, отработка только началась.

Прокурор отметил, что на месте покушения было обнаружено огнестрельное оружие, однако из этого ли оружия был сделан выстрел в Кернеса установит экспертиза. По словам Туркова, речь идет об одном огнестрельном ранении мэра, однако общее количество выстрелов, которые были сделаны во время покушения, будет установлено в ходе расследования.

Он прибавил, что на это время установлено и опрошено 35 человек, которые «каким-то образом имеют отношение к обстановке места происшествия». «Опросы продолжаются, пока никакой информации, заслуживающей внимания следствия, не получено», - прибавил Турков.Читайте такжеМВД: Одна из версий покушения на Кернеса - месть за противодействие сепаратистам

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время утренней пробежки харьковского городского головы Кернеса ранили в спину из огнестрельного оружия. Вероятно, неизвестный стрелял из снайперской винтовки Драгунова. Кернес получил тяжелое ранение грудной клетки и брюшной полости. В харьковской больнице он перенес операцию. Сегодня ночью его транспортировали на лечение в Израиль. Генеральная прокуратура Украины дала разрешение на лечение раненого за рубежом.