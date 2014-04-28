СМИ: на митинге в Донецке милиционера контузило самодельной гранатой
21:45, 28 апреля 2014Политика
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В Донецке во время избиения агрессивными сепаратистами участников митинга в поддержку единства Украины в результате взрыва самодельного взрывного устройства был контужен сотрудник милиции.
Фото: Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan
Сейчас он находится в больнице имени Калинина. Врачи отказываются комментировать данный инцидент, сообщают Новости Донбасса. Читайте такжеВ Донецке пророссийские митингующие напали на украинских активистов (онлайн трансляция)
Напомним, сегодня в Донецке пророссийские митингующие напали на украинских активистов. После нападения на мирный митинг 14 человек травмированы. По словам очевидцев милиция не предпринимала никаких попыток прекратить избиение митингующих. Кроме этого, сепаратисты разбили 5 машин участников автопробега в поддержку Украины в Донецке.
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