СМИ: на митинге в Донецке милиционера контузило самодельной гранатой

Сейчас он находится в больнице имени Калинина. Врачи отказываются комментировать данный инцидент, сообщают Новости Донбасса. Читайте такжеВ Донецке пророссийские митингующие напали на украинских активистов (онлайн трансляция)

Напомним, сегодня в Донецке пророссийские митингующие напали на украинских активистов. После нападения на мирный митинг 14 человек травмированы. По словам очевидцев милиция не предпринимала никаких попыток прекратить избиение митингующих. Кроме этого, сепаратисты разбили 5 машин участников автопробега в поддержку Украины в Донецке.