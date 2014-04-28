Сепаратисты разбили 5 машин участников автопробега в поддержку Украины в Донецке -СМИ
21:07, 28 апреля 2014Политика
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Агрессивно настроенные митингующие разбили пять машин участников автопробега в поддержку единой Украины в Донецке.
Фото: Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan
"Побили пять машин. Были битами, арматурой, камнями", - рассказал агентству ОстроВ один из участников автопробега.
Ранее сообщалось, что сторонники самопровозглашенной "Донецкой республики" в камуфляже, с битами и арматурой напали на участников шествия за единую Украину. На данный момент известно о 14 пострадавших.
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