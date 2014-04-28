После нападения на мирный митинг в Донецке были травмированы 14 человек

21:39, 28 апреля 2014
Политика
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После нападения сепаратистов на мирный митинг в Донецке около 14 с различной тяжести травмами находятся в больницах. 

Фото: Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan

В том числе 2 с травмами головы в больнице Калинина, поступили также люди в челюстно-лицевое отделение (данные уточняются по количеству). Бригады медиков ходят по дворам и собирают раненых, сообщают Новости Донбасса. 

Фото: Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan

Как сообщает УНИАН, в числе пострадавших собственный корреспондент газеты «Зеркало недели» в Донецке Евгений Шибалов.

По информации  корреспондента УНИАН, многие жители Донецка, которые не участвовали ни в одной из акций, но были свидетелями происходящего, с возмущением подходили к милиции и требовали объяснить, почему она допускает такие бесчинства в городе, и сегодня на мирно идущих людей, у которых в руках есть только флаги, нападают и бьют по-зверски с битами цепями. Милиция никому не отвечает.

Фото: Facebook ЄвроМайдан – EuroMaydan

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