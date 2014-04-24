Украина требует от России отвести войска от границы
Украина требует от России прекратить вмешательство во внутренние дела Украины и отвести войска от восточной границы нашего государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова к соотечественникам.
Он подчеркнул: “Мы требуем от РФ прекратить вмешательство во внутренние дела Украины, прекратить постоянные угрозы и шантаж и отвести свои войска от восточной границы нашей страны”.
Читайте такжеАнтитеррористическая операция возобновлена - ТурчиновТурчинов подчеркнул, что “войны, террористические нападения, региональный сепаратизм - это известные российские проблемы, которые теперь искусственно пытаются перенести в Украину”.
По его словам, “после успешных шагов украинских силовых структур по борьбе с терроризмом Российская Федерация перешла от публичных угроз в наш адрес до демонстративной концентрации вооруженных сил непосредственно на восточной границе нашего государства”.
“Идет развертывание и увеличение численности тех подразделений, которые уже долгое время создают угрозу для безопасности нашей страны”, - добавил он.
Турчинов заявил: “Мы не будем отступать перед террористической угрозой и продолжим и в дальнейшем принимать меры по защите жизни наших граждан”.