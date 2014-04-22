Джемилев: ФСБ следит за крымскими татарами даже в мечетях

"Например, в мечетях почти официально, открыто, присутствуют сотрудники ФСБ, делают отметки - у кого борода там длиннее, они определяют, в какой мере он религиозен - и соответственно автоматически, видимо, попадают под категорию исламских радикалов", - сказал Джемилев в эфире 5 канала.

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"И грубые, хамские действия, вчера, когда они ("самооборона Крыма") снимали украинский флаг из здания Меджлиса, причем выкручивали руки женщинам, избили одного юношу. Все это репрессии, не иначе", - добавил он.