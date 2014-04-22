Сепаратизм на Луганщине был привит искусственно - командир спецбатальона МВД

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил командир вновь батальона МВД по борьбе с сепаратизмом Тимур Юлдашев.

По его словам, люди по разную сторону баррикад, то есть те, кто имеет пророссийские настроения, и сторонники единства Украины, на самом деле хотят одного - жить в честном государстве, которое будет процветать.

"Их (сторонников федерализации - ред.) убеждение - жить хорошо, правильно", - отметил Юлдашев.

Как отмечает Юлдашев, сепаратизм на востоке привит искусственно его жителям российскими силами.

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"Мы не хотим коррупции, мы не хотим взяток, мы не хотим, чтобы нас избивала милиция", - цитирует он стремление сепаратистов, пообщавшись с представителями пророссийских сил.

По его словам, сепаратисты просто воспользовались этой ситуацией.

Как отмечает командир спецбатальона МВД, наобещали людям, что в России жить лучше, и они поддались на такую картинку, даже не осознавая, что жизнь в России не лучше.