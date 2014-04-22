МИД требует от Москвы публично отмежеваться от сепаратистов

"Контролируемые российскими спецслужбами незаконные вооруженные формирования продолжают действовать на дестабилизацию ситуации в восточных регионах нашей страны и создание оснований для нового этапа военной агрессии России", - говорится в заявлении МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны, согласно Женевских договоренностей, публично отмежеваться от вооруженных сепаратистов и провокаторов, призвать их немедленно сложить оружие и освободить захваченные административные здания, осудить захват ими заложников, в частности, журналистов, а также факты ксенофобии и антисемитизма, которые распространяются сепаратистами.

"Министерством иностранных дел России , а также подконтрольными Кремлю СМИ в последние дни начато очередную волну дезинформации , чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество относительно настоящих причин взрывоопасной ситуации в восточных регионах Украины", - отмечают в МИД.

В ведомстве еще раз официально заявили об отсутствии каких-либо доказательств причастности "Правого сектора" к кровавой стрельбе в Славянске".

"Поэтому голословные и безосновательные обвинения российской стороны имеют целью скрыть свою же подрывную деятельность.

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Констатируем, что с российской стороны по состоянию на сегодня нет никаких признаков готовности выполнять Женевские договоренности. Из-за отсутствия поддержки сепаратистов со стороны населения восточных областей Украины Россия изыскивает все новые и новые способы дестабилизации ситуации в регионе, готовя и реализуя через своих агентов многочисленные провокации", - заявили в МИД.

Как отметили в министерстве, Украина, четко придерживаясь достигнутых 17 апреля в Женеве договоренностей, на протяжении последних дней осуществила ряд важных мероприятий.

"Приостановлена активная фаза проведения антитеррористической операции, главной задачей которой является недопущения жертв среди гражданского населения.

Правительство Украины внесло в Верховную Раду проект закона об амнистии участников массовых беспорядков, которая будет распространяться на тех протестующих, которые сдадут оружие и освободят восторженные административные здания, кроме подозреваемых в совершении тяжких преступлений.

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины продолжают изымать нелегальное оружие у населения.

17 апреля Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об организации проведения обсуждения положений изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации государственной власти», согласно которым начат процесс широкого обсуждения изменений к Конституции Украины.

Кабинет Министров Украины активизировал работу по реализации Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

Парламентская коалиция обратилась ко всем политическим силам с призывом подписать Меморандум взаимопонимания для урегулирования ситуации на Востоке Украины", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули в МИД, Украина открыто и прозрачно воплощает Женевские договоренности, с постоянным информированием СМИ и общественности, а также в тесной координации со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, представителями Швейцарского председательства в ОБСЕ, США, ЕС и Российской Федерацией.

На протяжении 19-21 апреля было проведено три встречи в таком формате, на которых присутствовал, в частности, и представитель российского посольства. Как и другие участники консультаций, он имел возможность получить исчерпывающую информацию о состоянии выполнения Украиной Женевских договоренностей.

"Украина настойчиво призывает российскую сторону прекратить устраняться от ответственности , положить конец постоянным попыткам сорвать воплощение Женевских договоренностей и реальными действиями обеспечить выполнение взятых на себя обязательств", - подытожили в МИД.