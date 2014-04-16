На Донетчине количество "зеленых человечков" увеличивается - руководитель АТЦ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на освобожденном от захватчиков Краматорском аэродроме сказал первый заместитель председателя СБУ руководитель Антитеррористического центра Василий Крутов.

"Я назову буквально две цифры, которые дают оперативные подразделения специальных служб Украины. Позавчера было 150 человек, которых называют "зелеными человечками", вчера прибавилось 300 таких. Я не говорю, сколько было до этого времени. Примерно такие цифры. Как будет завтра - покажет жизнь", - сказал Крутов.

На вопрос, каким образом эти люди попадают на территорию Украины, он сказал: "Для профессионала пройти границу - это все равно что нам в детстве было в кино сходить. Потому, что здесь обсуждать?"

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Крутов подчеркнул, что в Украине действуют чрезвычайно профессиональные и подготовлены спецназовцы, которые имеют опыт работы во многих горячих точках.

"Мы действительно имеем дело с очень серьезным, квалифицированным, профессиональным оппонентом. Увы должны подчеркивать, что они действуют достаточно профессионально. Нужно отдать должное - хороший уровень подготовки, знание тактики, практика - достаточно высокая. Эти люди уже бывали во многих горячих точках. Там все непросто", - констатировал Крутов.

Руководитель АТЦ также опроверг информацию о том, что сегодня во время освобождения аэродрома в Краматорске были пострадавшие со стороны украинских военных и со стороны захватчиков военного объекта.

Крутов подчеркнул, что от моральной подготовки и боевого духа военных Украины в перспективе будет зависеть успех антитеррористической операции.

"Офицер - человек априори тот, который приходит в профессию военного человека уже заранее для себя определив, что за эту профессию он не только может положить свое здоровье, но и жизнь. Это правильная армия, это правильные воины. Тогда любое государство, каким бы оно бедным и сложным, как сегодня у нас в Украине, не было, оно всегда имеет непревзойденную перспективу развития", - отметил Крутов.