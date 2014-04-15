Неизвестные расстреляли российский блокпост в Донецкой области - Оробец

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Леся Оробец.

"Есть разрозненные группы людей, которые не готовы идти "под руку" Путина и оказывают сопротивление, в том числе вооруженное. Минимум 10 колорадосов (прозвище русских диверсантов - ред.) были сегодня уничтожены. В подтвержденном из трех источников случае, неизвестные трое приехали под блок-пост, убили всех колорадосов из автоматов и отбыли. Волонтерское движение по-донецки", - написала она.

В то же время, по ее словам, ситуация в Донецкой области "крайне плохая".

Читайте такжеСпецназ ликвидировал один из блокпостов сепаратистов на въезде в Славянская"Местная милиция практически в полном составе предала Украину. Все (или почти все) блок-посты контролируются колорадосами. Состоялось полноценное вторжение. Разведывательно-диверсионных групп ГРУ ГШ ВС РФ как минимум несколько, общей силой до батальона", - пишет депутат.

Также, по ее данным, в Донецке начали "ходить по квартирам людей с проукраинскими взглядами".

По мнению Оробец, то, что сейчас происходит в Донецке - это попытка местной элиты "продаться подороже".

"Местные феодалы пытаются продать свои услуги подороже той из столиц, которая будет гарантировать им полное безраздельное княжение и дотации. Вроде кадыровской Чечни", - написала она.

Напомним, ранее СБУ опубликовала перехваченные разговоры сепаратистов и диверсантов с их российским руководством, где они, среди прочего, обсуждали обустройство блокпостов на дорогах.