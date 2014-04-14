СБУ опубликовала разговоры российских диверсантов с руководством из РФ
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры российских диверсантов в Славянске с их руководством.
Соответствующая аудиозапись СБУ обнародовала на своем канале на Youtube.
"Документально подтвержденные материалы Службы безопасности Украины свидетельствуют о том, что в Восточной части Украины проходит широкомасштабная военная агрессия Российской Федерации, которая осуществляется силами разведывательно-диверсионных групп ГРУ генштаба вооруженных сил РФ", - цитирует УП сообщение СБУ.
По сообщению СБУ, эти группы используя тяжелое вооружение, захватывают здания правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.
"Целью деятельности этих диверсионных групп является терроризирование местного населения, срыв переговоров в формате Украина - США - ЕС - РФ и уничтожения украинских правоохранителей", - отметили в СБУ.
В ведомстве заверили, что осуществляют мероприятия по документированию преступной деятельности указанных групп.