В Харькове сепаратисты остаются во внутреннем дворе горсовета

19:13, 13 апреля 2014
Политика
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В Харькове пророссийски настроенные активисты остаются во внутреннем дворе здания горсовета, внутрь помещения они не попали.

Сепаратисти під будівлею міськради у Харкові / Facebook, Slava Mavrichev

Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент активисты и не пытаются врываться в помещение.

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Около 200 человек остаются во дворе городского совета.

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