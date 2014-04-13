В Харькове сепаратисты остаются во внутреннем дворе горсовета
19:13, 13 апреля 2014Политика
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В Харькове пророссийски настроенные активисты остаются во внутреннем дворе здания горсовета, внутрь помещения они не попали.
Сепаратисты под зданием горсовета в Харькове / Facebook, Slava Mavrichev
Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент активисты и не пытаются врываться в помещение.
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Около 200 человек остаются во дворе городского совета.
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