Украина должна создать привлекательную альтернативу путинской России - мэр Праги

Об этом он сказал во время 7-го Киевского форума по безопасности в ходе сессии «Как изменить историю: сила гражданского общества», сообщили УНИАН в пресс-службе форума.

По словам Гудечека, украинский народ, восставший против диктатуры в стремлении лучше жить, должен продемонстрировать возможность создания в регионе такой страны, которая будет привлекательной альтернативой России президента Владимира Путина, то есть такой страны, где возможен многосторонний диалог между властью и гражданским обществом, при этом Киев должен быть в авангарде этого процесса.

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«Вы имеете возможность показать России, как крупнейшей стране этого региона, что и в этой части Европы возможно создать привлекательную и альтернативную путинской России страну. И иметь возможность для многостороннего диалога между властью и гражданским обществом. Необходимо обеспечить движение в таком направлении», - убежден Гудечек.

Мэр Праги привел параллели между нынешними событиями в Украине и народными выступлениями в 1989 году в Чехии, которые привели к развалу коммунистического режима и включению Чехии в евроатлантические структуры – «долгосрочную и стратегическую цель для Украины».

В то же время, он указал на то, что чешскому народу сразу не удалось использовать те возможности, которые были у них для построения эффективного и успешного государства. В своих советах, как избежать ошибок из «чешского опыта», он, в частности, указал на то, что «та тональность, которая была во время революции, – «мы не такие как они» – привела к тому, что все наши социалистические оппоненты опять со временем приобрели определенную силу».

По убеждению Гудечека, ситуация в Украине, по сравнению с чешской, сейчас «значительно хуже», поскольку «коммунисты у вас были не 40, а 70 лет», к тому же - радикализовано общество, очень сложная экономическая ситуация, отсутствует единый лидер в обществе, а также оказывается «мощное давление, которое пытается вернуть Украину в прошлое».

«Единственное преимущество, которое я могу увидеть, - это благоприятный международный климат. Но вопрос, как долго это будет длиться», - заявил Гудечек.

Мэр Праги считает, что в украинском обществе должен внедряться диалог, поскольку «без диалога в обществе нет демократии». «Очень важно также обеспечить верховенство права для всех и защиту имущественных прав, чего мы не наблюдали в постсоветском обществе, эффектным способом», - подчеркнул Гудечек.

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По его убеждению, стремление украинского народа создать альтернативу путинской России нуждается в «большом гражданском мужестве и обеспечении контактов с Западом».

«Если у вас хватит мужества на такой шаг, то, прежде всего, такой шаг должен начинаться именно с Киева, где наиболее развито гражданское общество, университеты, студенчество, лучший фундамент для плюрализма и общественного дискурса. Если это состоится, то Киев может стать еще раз «матерью городов русских», и это будет лучшее, что может произойти для Украины, для Европы и, в конечном счете, для России также», - заявил мэр Праги и завершил свое выступление словами: «Слава Украине!».