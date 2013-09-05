Яценюк призвал Путина уважать украинский народ

00:55, 05 сентября 2013
Политика
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Народный депутат, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк призвал сегодня президента России Владимира Путина уважать украинский народ, напомнив, что в Украине уважают русских.

яценюк / Фото : hvylya.org

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление Путина, что россияне и украинцы - «один народ».

«У него народ - русский, а у нас народ украинский. Поэтому мы - не один народ. Мы разные страны, мы разные государства»,- написал политик.

Президент России назвал россиян и украинцев «одним народом» и заявил: «Что бы ни происходило и куда бы Украина не шла, мы все равно когда-нибудь и где-нибудь встретимся».

Он также утверждал, что на протяжении Первой мировой войны и революционных событий после нее никогда не поднимался вопрос об отделении Украины.

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