Яценюк призвал Путина уважать украинский народ
00:55, 05 сентября 2013Политика
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Народный депутат, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк призвал сегодня президента России Владимира Путина уважать украинский народ, напомнив, что в Украине уважают русских.
Яценюк - Путину: Мы - не один народ. Мы разные страны, мы разные государства / Фото : hvylya.org
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление Путина, что россияне и украинцы - «один народ».
«У него народ - русский, а у нас народ украинский. Поэтому мы - не один народ. Мы разные страны, мы разные государства»,- написал политик.
Президент России назвал россиян и украинцев «одним народом» и заявил: «Что бы ни происходило и куда бы Украина не шла, мы все равно когда-нибудь и где-нибудь встретимся».
Он также утверждал, что на протяжении Первой мировой войны и революционных событий после нее никогда не поднимался вопрос об отделении Украины.
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