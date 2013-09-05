Яценюк призвал Путина уважать украинский народ

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление Путина, что россияне и украинцы - «один народ».

«У него народ - русский, а у нас народ украинский. Поэтому мы - не один народ. Мы разные страны, мы разные государства»,- написал политик.

Президент России назвал россиян и украинцев «одним народом» и заявил: «Что бы ни происходило и куда бы Украина не шла, мы все равно когда-нибудь и где-нибудь встретимся».

Он также утверждал, что на протяжении Первой мировой войны и революционных событий после нее никогда не поднимался вопрос об отделении Украины.