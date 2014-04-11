Королевская выразила соболезнования семьям погибших шахтеров

Об этом она сказала находясь в Одессе.

«Я искренне соболезную семьям погибших шахтеров. Знаю, что словами не поможешь горю, однако убеждена, что в силах государства не только поддержать семьи, которые остались без кормильцев, но и сделать так, чтобы люди перестали гибнуть», - сказала она.

Читайте такжеПрокуратура открыла производство по факту гибели горняков на шахте им. Скочинского в Донецке Наталья Королевская отметила, что на сегодня шахтерский труд в Украине - одна из наиболее опасных. По ее словам, тысячи людей ежедневно рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью, спускаясь на десятки метров под землю. «Я знаю, что такое волноваться за близких и с нетерпением ждать возвращения из забоя, поскольку сама из шахтерской семьи и все детство провела вблизи шахты, ожидая завершения смены отца», - сказала она.

Наталья Королевская отметила, что вопросы защиты шахтеров актуален сегодня не только для востока Украины, но и для западных областей, где также происходит добыча угля. «Сегодня в Украине гораздо больше вопросов, которые объединят нас, чем таких, что разъединят. Поэтому нам нужно совместными усилиями и Востока, и Запада и Юга приобщиться к их решению. Только так мы сможем построить действительно сильную и независимую Украину», - подчеркнула она.

Напомним, сегодня в 6.24 утра на шахте имени академика А. А. Скочинского в Донецке произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате чего погибли 7 человек.