ВСУ: Судей должны выбирать специалисты, а не народ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель ВСУ Ярослав Романюк, отвечая на вопрос журналистов.

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“Мы считаем нецелесообразным таким путем назначать судей. Мне кажется, что порядок в государстве будет тогда, когда мы будем осуществлять профессиональный подбор, профессиональный подход”, - сказал Романюк, добавив, что “народ должен определять концептуальные принципы чего он хочет”. “Если он (народ - УНИАН) хочет, чтобы государственная власть в Украине обеспечила эффективное и справедливое правосудие как именно она должна обеспечивать - это должны решать специалисты, которые знают те процессы”, - отметил Романюк.

В то же время, он заметил, что назначать судей должен президент по представлению Высшего совета юстиции.