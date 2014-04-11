Булатов рассказал о своей поездке в Доминикану во время кровавых протестов в Киеве

Один из лидеров Автомайдана, а ныне министр молодежи и спорта Дмитрий Булатов объяснил, зачем поехал в Доминиканскую республику во время масштабных протестов в центре Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Булатова, в Доминикане у него живут друзья-кайтеры, которые всегда его рады видеть. Кроме того, поехать на отдых и пройти реабилитацию ему настойчиво рекомендовал директор клиники «Борис» Михаил Радуцкий, "поскольку там подходящий климат для заживания ран".

"Билеты в Доминикану были куплены моим другом, директором Тез-Тур-Украина Сергеем Буртиным. Ни копейки с общей карточки на билеты потрачено не было", - сообщил он.

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"Я хочу напомнить, что у меня был отрезан кусок уха, насквозь пробиты кисти, очень глубокий порез на лице. Также напоминаю, что въезд в Украину тогда был для меня закрыт. Из Доминиканы я планировал перелететь в США, поскольку у меня были приглашения на встречи с представителями ГосДепа и ФридомХаус", - добавил он.

Булатов отметил, что кровавые события на Майдане просто совпали по времени с его поездкой на Карибское море.

"Как только я получил достоверную информацию о том, что я снят с розыска, я вернулся в Украину. Билеты, опять-таки, купил Сергей Буртин", - подчеркнул Министр.